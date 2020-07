Craxi, Barani: "Pd? Bettino pensava morissero democristiani"

(Foto Adnkronos)

"Il Pd peggio di così non poteva fare. Bettino pensava morissero democristiani, invece son morti grillini, ancora peggio". Così il segretario del Nuovo Psi, Lucio Barani, intercettato alla cerimonia funebre per Bettino Craxi in corso al cimitero cattolico di Hammamet, commenta all'Adnkronos l'assenza del Pd al ventennale della morte del leader socialista (FOTO/VIDEO). "Non c'è neanche un sottosegretario - aggiunge - evidentemente si vergognano... D'altra parte è come la favola della rana con lo scorpione. E' la loro natura".