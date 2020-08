Lofaiacasatua, bufera per tweet Salvini su Junior Cally

Matteo Salvini nel mirino e l'hashtag #Lofaiacasatua decolla. Il leader della Lega, intervenuto a Non è l'Arena, si è espresso contro la presenza del rapper Junior Cally a Sanremo. Le parole dell'ex ministro dell'Interno sono state riproposte anche in un tweet: "A proposito mi vergogno di quel cantante che paragona Donne come troie, violentate, sequestrate, stuprate e usate come oggetti. Lo fai a casa tua, non in diretta sulla Rai e a nome della musica italiana", ha scritto ieri Salvini.

"L'82% delle violenze sulle donne avviene in casa. E allora ribadiamolo: sessismo e violenza non devono e non possono esistere in nessun luogo. Non a casa, né in Tv, né ai comizi di chi si riempie la bocca di belle parole e poi sventola bambole gonfiabili dal palco. #Lofaiacasatua", ha twittator la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova.

"#Lofaiacasatua...come volevasi dimostrare. Il #Salvini che difende le #donne è durato giusto il tempo di qualche titolo di giornale. Poi all'improvviso con la leggerezza di un tweet torna a galla tutta la sua indifferenza. Che vergogna. E che tristezza", ha scritto Lucia Annibali, avvocato e deputata di Italia Viva.

"Sono Anna, sono una donna e mamma e mi sento offesa dalle frasi violente del cantante di Sanremo 2020. Ancora di più sono schifata dalle parole di chi dice #lofaiacasatua. In nessun luogo va legittimata la violenza. Quando smaltirà i fumi del #papete?", ha scritto la grillina Anna Macina. "#Lofaiacasatua? Una gaffe freudiana: per Salvini il problema non è la violenza in sé, ma dove la manifesti. Eppure la violenza domestica rappresenta la maggioranza dei casi di violenza di genere. Migliaia di donne vittime ogni anno. Ma a lui non interessa. Salvini, vergognati!", ha twittato Anna Ascani, vicepresidente del Pd.