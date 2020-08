"Digiuno? Non ce l'ho fatta", sfottò di Buffagni a Salvini

Foto dalla pagina Fb del viceministro allo Sviluppo Economico Stefano Buffagni

Sfottò del viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni, all'iniziativa del digiuno di massa per protestare contro le imputazioni di cui potrebbe essere chiamato a rispondere sul caso Gregoretti l'ex ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini.

L'esponente del M5S posta la foto del suo pranzo, riso con pollo scottato e verdure di contorno. "Questa mattina - scrive - mi ero riproposto di saltare il pranzo come gesto di solidarietà a Matteo Salvini. Ma proprio non ce l'ho fatta. Troppa fame. Lo so, devo dimagrire, ma mi sono tenuto leggero.... #DigiunoPerSalvini".