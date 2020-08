'Quota Mamma' in arrivo?

(Fotogramma)

“Se le dichiarazioni del sottosegretario al Lavoro Francesca Puglisi fossero confermate, il governo starebbe immaginando di fare propria la proposta che abbiamo avanzato con ‘Voce libera’ e che abbiamo chiamato ‘Quota Mamma’: uno sconto pensionistico di un anno ad ogni donna per ogni figlio avuto". Lo afferma in una nota Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. "È una misura che abbiamo presentato più volte, attualmente anche come emendamento al Milleproroghe: sta lì, a disposizione, se la maggioranza decidesse di votarla insieme a noi, ne saremmo ben lieti - dice Carfagna - Non siamo gelosi se le buone misure a vantaggio dei cittadini diventano di tutti, ma se alle parole del sottosegretario non dovessero seguire i fatti, allora denunceremmo l’ennesima inutile prova di propaganda fine a se stessa”.

In un'intervista a 'la Repubblica' Francesca Puglisi ha anticipato una possibile proposta di mediazione da discutere al tavolo di lunedì: "Uscire a 64 anni e 35 di contributi, senza penalizzazioni. Un anno di contributi in più alle madri per ogni figlio. E ai giovani una pensione di garanzia fino a 750 euro al mese, a integrazione dei contributi versati, a patto che abbiano almeno 20 anni di contributi". In particolare, "alle donne verrebbe assegnato un anno extra di contributi per ogni figlio, senza limiti di figli".