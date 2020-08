Gaffe Toninelli, Benini lo difende: "Abbiamo fatto tanti video..."

Sabato scorso, mentre era in giro per l'Emilia-Romagna, a Guastalla (Reggio Emilia) per la campagna elettorale, in vista delle regionali di domenica 26 gennaio, l'ex ministro Danilo Toninelli, è incorso nell'ennesima gaffe di. Si trovava con il candidato del Movimento 5 Stelle, Simone Benini e il deputato Davide Zanichelli. Toninelli, come si vede da un video che lui stesso ha postato sulla sua pagina Facebook, ha detto queste testuali parole: "Sono veramente felice di essere qui insieme al nostro candidato presidente Daniele Zanichelli", anziché Simone Benini, e ha sbagliato anche il nome del parlamentare che si chiama Davide.

Sul testo del post, poi, l'ex ministro ha scritto correttamente la presentazione del video. Il candidato pentastellato Benini, però, non se l'è presa. Intervistato dall'AdnKronos ha riso, difendendolo. "Non ha sbagliato il mio nome – spiega - ma quello di Davide. Semplicemente ha lasciato indietro una 'e' tra le parole 'candidato presidente' e 'Daniele Zanichelli'". A tutti però è sembrato che attribuisse il nome di Zanichelli al candidato.

"Lo so - dice ridendo Benini - ma ha sbagliato in un solo video, ne abbiamo fatti almeno una decina e abbiamo girato come pazzi per tutto il nord dell'Emilia-Romagna, per individuare quelli che sono i problemi e capire come poter applicare quelle soluzioni che lui, come ex ministro, aveva trovato e di cui, mi dispiace, ora si sta prendendo il merito qualcun'altro che non ce l'ha". "Abbiano sbloccato 40 milioni di euro per i ponti e, insieme, siamo andati a vedere le ferrovie che non funzionano" ha concluso.