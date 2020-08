Salvini e Borgonzoni: "Grazie Mihajlovic"

(Foto Fotogramma)

"Ringrazio Siniša Mihajlović che oggi ha fatto un'intervista coraggiosa e ha detto: 'Se fossi italiano voterei Lega e sceglierei Borgonzoni". Così Matteo Salvini in un post su Twitter commentando le parole del tecnico del Bologna che, al 'Resto del Carlino', ha detto: "Tifo per Salvini e spero che possa vincere in Emilia-Romagna con Lucia Borgonzoni".

"Svegliarmi e leggere del sostegno e della simpatia del grande Mihajlovic... credetemi, non ha prezzo. Grazie di cuore, Mister, speriamo, insieme alla nostra squadra, di riuscire a meritare questa fiducia, per il cambiamento dell'Emilia-Romagna, con umiltà ma tanta passione", scrive in un post su Facebook Lucia Borgonzoni sull'assist arrivato nei suoi confronti.