M5S, la cravatta di Di Maio nella teca dei ricordi 5 Stelle

Foto Fotogramma

E' finita nella teca dei ricordi del M5S, negli uffici di Montecitorio, la cravatta di Luigi Di Maio, che ieri ha rassegnato le dimissioni da capo politico del Movimento sfilandosela, a fine del suo lungo discorso, e ricordando Gianroberto Casaleggio e un suo dono, il libro 'l'elogio della cravatta' di Mariarosa Schiaffini.

Su un'antica madia in noce figurano anche uno spumante con l'etichetta 'bye bye vitalizi', uno pseudo cartellone stradale sullo spazzacorrotti con su scritto 'attenzione cambiamento in corso' e uno scatto del popolo grillino nella prima Perugia-Assisi percorsa, con Grillo e Casaleggio, per portare avanti la battaglia del reddito di cittadinanza.