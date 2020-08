Sardine, Mughini: "Il sugo non è così tanto"

(Fermo immagine da 'Piazza pulita')

"Anche io alla loro età andavo spesso in piazza". Così Giampiero Mughini, ospite di 'PiazzaPulita' su La7, parlando delle Sardine. "E' importante che abbiano dimostrato che nelle piazze reali del nostro Paese non c'erano solo gli adepti di Salvini - ha affermato il giornalista e scrittore - è importante, è bello...". "Detto questo - ha aggiunto - il sugo non è così tanto. E non mi sembrano siano una ricchezza ulteriore del mondo della sinistra, sono una manifestazione generazionale, e sentimentale, e umorale della sinistra". "Ma non sono in più", conclude.