Federica Angeli: "Il Pd non sosterrà la mia candidatura"

"Il Pd di @nzingaretti ha appena comunicato che non sosterrà la mia candidatura perché proposta da Iv Azione, +Europa". E' il tweet della giornalista di Repubblica Federica Angeli. "Rispettosamente, sono rimasta in silenzio, pur avendo già preso la mia decisione giorni fa. Domani vi racconto come sono andate le cose".