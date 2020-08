"Addio Kobe, Borgonzoni presidente": il pasticcio Twitter della Lega

Il dolore per la morte di Kobe Bryant e l'invito a votare per Lucia Borgonzoni, tutto in un tweet. Il profilo Twitter della Lega inciampa in un messaggio che scatena le reazioni degli utenti. Mentre si stanno per chiudere le urne, arriva dagli Stati Uniti la terribile notizia della morte di Kobe Bryant, che ha perso la vita nello schianto di un elicottero. La Lega si unisce al dolore di sportivi e non. Lo fa, però, con un tweet 'impreziosito' dagli hashtag elettorali. Più tardi arriva il mea culpa: "A causa di un disguido tecnico è stato pubblicato un tweet errato sulla scomparsa di Kobe Bryant. Ci scusiamo per l’inconveniente".