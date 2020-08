Fico: "M5S determinato ad arrivare a fine legislatura"

(FOTOGRAMMA)

"Il M5S è assolutamente unito per andare avanti fino al termine della legislatura e a sostenere l'attuale governo". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, rispondendo - nel corso del punto stampa con il presidente del consiglio nazionale Austriaco, Wolfgang Sobotka - a una domanda sulla situazione all'interno del Movimento, dopo le dimissioni di Luigi Di Maio e la doppia sconfitta alle Regionali di domenica scorsa.

Parlando poi dei ricorrenti episodi di antisemitismo, "siamo molto attenti, anche davanti di un solo atto o a una piccola violenza antisemita. La legislazione è assolutamente adeguata" ha detto Fico. "Purtroppo viviamo in un'epoca di forte polarizzazione, non solo in Italia, ma nel mondo intero, di scontri globali - ha aggiunto - i comportamenti inaccettabili vanno subito condannati".



Sul piano della dissuasione e della repressione di certe manifestazioni d'intolleranza "ci dobbiamo fare portatori di una cultura della pace, della partecipazione, dell'accoglienza, unite al rifiuto della violenza, riproponendo, ogni giorno, i principi contenuti nella Costituzione".