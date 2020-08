M5S, Crimi a eletti: "Resistere ad attacchi, dateci del tempo"

Foto Fotogramma

"Voglio ringraziarvi per il lavoro fatto fin qui. Ultimamente ho visto molti attacchi di carattere personale, denigratori su capacità, preparazione e lavoro svolto dai singoli. Voglio dirvi che dobbiamo essere orgogliosi di ciò che siamo e di ciò che abbiamo fatto e per questo dobbiamo resistere a questo genere di attacchi. In questa fase sto cercando di ascoltare tutti, tutte le voci per affrontare tutte le questioni in campo. Per fare questo ci vuole del tempo e dunque vi chiedo di darci del tempo". Così il capo politico del M5S Vito Crimi durante l'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari.