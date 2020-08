Il sondaggio: centrodestra al 48%, cresce solo Meloni

(foto Adnkronos)

Centrodestra al 48%, area di Governo al 41%. E 3 italiani su 4 con dubbi sulla solidità del governo. Questi i risultati delle ultime rilevazioni dell'Istituto Ixè per Cartabianca, con le intenzioni di voto di questa settimana vedono la flessione di tutte le forze politiche maggiori, con l'unica eccezione di Fratelli d'Italia che tocca il 12,4%. Nel suo complesso l'area di centrodestra si conferma al 48%, pur con una continua redistribuzione interna, che vede un il calo della Lega e l'ascesa di Fratelli d'Italia, che potenzialmente avrebbe raddoppiato i consensi rispetto alle ultime Europee, con una crescita più marcata nelle regioni del nord.

La maggioranza di Governo si ferma, nelle intenzioni di voto, 7 punti sotto l'opposizione di centrodestra, con il Movimento 5 Stelle che subisce progressive erosioni e il PD sostanzialmente stabile intorno al 20%. In questo quadro, la netta maggioranza dei cittadini esprime dubbi in merito alla tenuta del governo, giudicato poco o per niente solido dal 75% del campione.