Prescrizione, botta e risposta Morani-Nobili

Botta e risposta via social tra Alessia Morani del Pd e Luciano Nobili di Iv sulla prescrizione. Scrive l'esponente dem: "Ma se al decreto mancheranno i voti di #ItaliaViva significa che esce dalla maggioranza?". Replica Nobili: "Significa che su questo non avete la maggioranza. Non è difficile Alessia. Noi difendiamo la legge di Gentiloni e Orlando, voi difendete la legge di Bonafede e Salvini. Tutto qui". Controreplica di Morani: "Quindi quel 'non avete la maggioranza' significa che voi non ne fate più parte".

"Auguriamo a Luciano Nobili di aver fatto bene i conti. Perché se voi volete far cadere il governo e magari far tornare su quello dei citofoni, #noino", rincara la dose il dem Emanuele Fiano replicando al tweet di Nobili.