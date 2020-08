Prescrizione, Rosato: "Usare Milleproroghe sarebbe scandalo"

(Fotogramma)

"Utilizzare il Milleproroghe per modificare il diritto penale sarebbe uno scandalo". Ettore Rosato, su Facebook, riassume la posizione di Italia Viva nel dibattito sulla prescrizione. "Le dichiarazioni di queste ore del collega Bordo a nome dei deputati PD sul tema della giustizia sono mediocri provocazioni su un terreno su cui converrebbe usare prudenza e saggezza", aggiunge.

"Sulla prescrizione, (lo dico in particolare a giornalisti, commentatori, colleghi di maggioranza al governo) noi contrasteremo qualsiasi forzatura istituzionale e non ci sarà nessuna marcia indietro e nessun tipo di accordo che vada a contrastare i principi costituzionali. Utilizzare il Milleproroghe per modificare il diritto penale sarebbe uno scandalo", afferma ancora.

"L’unica soluzione è il prudente rinvio previsto dal Lodo Annibali. Ogni altra soluzione vedrà Italia Viva votare convintamente contro. Se poi i deputati Pd si trovano bene nel difendere una norma che fino a un anno fa tutti insieme giudicavamo incostituzionali questo è l’ennesimo segnale della deriva giustizialista del Pd e dell’abbraccio con i grillini. Noi invece restiamo garantisti", conclude.