Caso Gregoretti, Le Pen: "Io sto con Salvini"

"Io sto con Matteo Salvini" contro "la giustizia politicizzata". E' quanto scrive in un tweet Marine Le Pen, leader del Rassemblement national, dopo il voto del Senato sul via libera al processo contro il leader della Lega per il caso Gregoretti. "Sostegno a Salvini, perseguito per essersi opposto all'invasione di migranti nel suo Paese, come si era impegnato a fare - afferma la leader dell'estrema destra francese - Francia, Italia, Gran Bretagna: dappertutto la stessa giustizia politicizzata che non sostiene l'espressione del popolo e la difesa della sua identità. Io sto con Salvini".