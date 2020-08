Meloni al Senato per Salvini

(Fotogramma)

"Sono qui al Senato per manifestare solidarietà a Matteo Salvini" che rischia di andare a processo "perché ha fatto il suo lavoro, quello per cui lo hanno scelto gli elettori. Se un ministro non può fare il suo lavoro, la democrazia è finita". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, arrivata a Palazzo Madama poco prima dell'inizio dell'intervento di Salvini sul caso Gregoretti.