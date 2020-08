Perizia psichiatrica per stalker di Giorgia Meloni

(Fotogramma /Ipa)

La Prima sezione penale del Tribunale di Roma ha disposto una perizia psichiatrica nei confronti di Raffaele Nugnes, l’uomo ai domiciliari dallo scorso 31 luglio con l’accusa di stalking contro Giorgia Meloni. L’uomo è accusato in particolare di aver scritto minacce contro la leader di Fratelli d'Italia sulla propria pagina Facebook. A svolgere la perizia sarà il professor Andrea Balbi, direttore del dipartimento di salute mentale dell'Asl Rm3 e presidente della Società Italiana di Psichiatria della Regione Lazio, che dovrà accertare eventuali patologie psichiatriche dell’uomo, la sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti e dopo, e se sia socialmente pericoloso. Nel caso vengano accertate delle patologie psichiatriche, la perizia dovrà indicare quale misura di sicurezza alternativa possa essere applicata. L'avvocato Urbano Del Balzo, parte civile per Meloni, ha nominato come consulente Stefano Ferracuti.