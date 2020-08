Gubitosa vs Renzi: "Come un Morgan della politica"

(Fotogramma /Ipa)

"Non capisco Renzi, qualche anno fa la pensava come noi e oggi cambia idea solo per andare contro il MoVimento 5 Stelle e attirare l'attenzione. Un Morgan di Sanremo della politica. Concentrerei le forze sulla riforma della giustizia, per processi più veloci". Lo dichiara in un video su Facebook il deputato del MoVimento 5 Stelle Michele Gubitosa.