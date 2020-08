M5S contro i vitalizi, al via la protesta

di Ilaria Floris

“Fermiamo la casta”, “Stop ai privilegi”, “Non ci arrendiamo”. È partita con una piazza Santi Apostoli totalmente gremita la manifestazione organizzata dal Movimento 5Stelle contro i vitalizi. Bandiere, cartelli, striscioni, bandane e cori per protestare contro i vitalizi di deputati e senatori. “Dovrebbero esserci tutti gli italiani in piazza, non solo noi dei 5 Stelle”, dice un elettore all’Adnkronos. “Io li ho votati e li rivoterei proprio per questo, perché sono gli unici a fare questa manifestazione”, aggiunge una signora munita di megafono e striscione. E alle sardine, che hanno definito “strumentale” la protesta della piazza grillina, risponde un ragazzo: “Le Sardine stanno in tv, noi in piazza a protestare”. Intanto la manifestazione è partita: sul palco, in attesa di Luigi Di Maio che chiuderà l’evento, i rappresentanti delle regioni.