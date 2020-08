Vitalizi, malore per due attivisti M5S

Foto Adnkronos

Malore per due attivisti durante la manifestazione dei 5 Stelle in piazza Santi Apostoli contro i vitalizi. Il comizio, che già si era fermato venti minuti fa a causa di un primo malore di un manifestante, è stato costretto a un secondo stop per consentire i soccorsi. Dal palco chiedono cortesemente di spostarsi, creando un percorso più facile, ma la concentrazione della folla rende ancora una volta difficoltoso l'arrivo del medico. "Ci voleva una piazza più grande", dicono al microfono. Il medico alla fine riesce ad arrivare, e il comizio riprende.