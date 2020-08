Aborto, Bonino: "Salvini? Non faccio il suo gioco"

(FOTOGRAMMA)

"Basta. Non voglio correre dietro a Salvini, non voglio fare il suo gioco, non voglio fargli pubblicità. Basta. Oggi poi abbiamo cose ben più interessanti di cui parlare con la ministra Lamorgese e i decreti sicurezza...". Emma Bonino risponde così all'Adnkronos sull'ultima uscita di Matteo Salvini sull'aborto.

"Non commento più Salvini - ribadisce la senatrice - perché sarebbe fare il suo gioco e non intendo farlo. Ogni giorno la spara più grossa e volgare e fa i titoli dei giornali e dei talk show. Poi tutti reagiscono indignati e Salvini, così, non solo fa i titoli della prima pagina ma pure quelli della seconda. Basta così".