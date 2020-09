M5S, l'ex candidata sindaco: "Espulsa via mail"

(Fotogramma)

"Ieri sera ho ricevuto una mail dove il MoVimento 5 Stelle mi ha annunciato l'espulsione. Ora farò ricorso al Comitato di Garanzia, perché sono sicura di aver fatto tutto pensando agli argomenti e ai temi proposti in campagna elettorale. Non capisco su che basi è stata presa questa decisione, in quanto il link della mia memoria difensiva non è stato nemmeno aperto. Spero di essere ascoltata, perché ho sempre fatto tutto pensando al bene comune. Preciso che non sono entrata in nessun partito politico". Lo scrive su Facebook Francesca Frenquellucci, ex candidata sindaco grillina alle comunali di Pesaro del 2019 e consigliere comunale M5S, recentemente entrata nella giunta di centrosinistra guidata da Matteo Ricci come assessore all'Innovazione.