"Secondo me (Renzi ndr) non lo vota neanche la famiglia". Queste le parole di Manlio Di Stefano, parlamentare del Movimento 5 Stelle e sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ad Agorà Rai Tre, condotto da Serena Bortone, in merito ai sondaggi che riguardano Renzi.