Meloni: "Poteri Orban simili a quelli che sta avendo Conte"

(Fotogramma)

"Sul tema del parlamento le cose non sono come le hanno raccontate, non sono molti distanti da quello che sta accadendo da noi". Così Giorgia Meloni, intervistata a 'L'aria che tira' su La7, risponde a una domanda su poteri in Ungheria del premier Orban. "E' stato deliberato - spiega - lo stato d'emergenza, come è stato deliberato da noi, e questo dà dei poteri molto importanti, anche sulla libertà delle persone, al presidente ungherese come da noi al presidente Conte". "Con la differenza - sottolinea la leader di Fdi - che Orban gli ungheresi se lo sono scelto, lo hanno eletto loro".

"Orban - insiste Meloni - ha dei poteri molto simili a quelli che sta avendo Conte da noi, anche qui sulla base di un decreto che il governo ha interpretato in maniera ostensiva, noi stiamo limitando la libertà delle persone. Quello che accade in Ungheria non è molto diverso da quello che accade da noi". "Noi abbiamo rinviato le elezioni amministrative, in Ungheria non si vota come non si vota in Italia. Non possiamo raccontare che oggi in Ungheria c'è dittatore", conclude Meloni.

Rispondendo a una domanda sulle critiche del premier Conte che ha definito irrealizzabili le proposte del centrodestra, nel confronto con il governo per far fronte all'emergenza coronavirus, Meloni ha aggiunto: "In privato ci chiedono collaborazione e ci ringraziano perché le nostre proposte sono serie". "Sono molto critica sul suo operato - dice riferendosi al premier - ma non voglio fare polemiche".

"Può chiedere al ministro Gualtieri se ritiene che Fratelli d'Italia, nello specifico abbia fatto proposte sensate oppure no e io lo so quello che lui dice e pensa e quindi vorrei che una volta tanto lo dicesse pubblicamente", conclude Meloni.

Quanto a una possibile riapertura, Meloni spiega: "Io non sono un medico, tendo a non dire 'sono d'accordo', 'non sono d'accordo' sul fatto che si debba tenere ancora chiuso piuttosto che aprire". "Io - sottolinea - a differenza del governo, non mi confronto con gli esperti su questa materia e penso che in questa materia si deve stabilire sulla base delle conoscenze, cosa sia giusto e necessario fare". "Io - conclude - come tutti gli italiani, spero di che si riapra il prima possibile, ma non mi metto a fare propaganda sul tema del genere".