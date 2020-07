Sala a Salvini: "Vuoi chiese aperte? Chiedi a Fontana e Zaia"

(Immagine di repertorio - Fotogramma)

"Se tu vuoi veramente arrivare a fare riaprire le chiese come dici e se lo dici non solo per fare un titolo su un giornale allora devi fare una cosa molto chiara: chiedere alla Lombardia o al Veneto che governi di fare un'ordinanza in questo senso. Altrimenti siamo sempre alle parole e non ai fatti". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si rivolge in un video su Facebook al leader della Lega Matteo Salvini.

"Non vedo l’ora che la scienza e anche il buon Dio, perché la scienza da sola non basta, sconfiggano questo mostro per tornare a uscire. Ci avviciniamo alla Santa Pasqua e occorre anche la protezione del Cuore Immacolato di Maria", ha detto Salvini ieri a L'Intervista di Maria Latella su Sky TG24.

Comunque Sala "non si dice d'accordo" con la proposta di Salvini. "In questi momenti credo che la fede possa e deve essere un fatto personale e privato", aggiunge.