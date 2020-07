Coronavirus, Travaglio: "Riaprire dopo Pasqua? Follia"

(Adnkronos)

Riaprire "dopo Pasqua sarebbe una follia, visti i dati che registriamo. Ci siamo fossilizzati al punto da calcolare come normale di 600-700 morti al giorno, su qualche giornale leggiamo che va tutto meglio e siamo al bel tempo. Contiamo 5-600 morti al giorno, non capisco come si possa ipotizzare una riapertura che provocherebbe più contagi e morti". Sono le parole di Marco Travaglio a Otto e Mezzo.

"Se arrivassimo a fine mese con pochi decessi e 100 contagi al giorno, si potrebbe arrivare a ipotizzare una data. Mi chiedo se qualcuno sia impazzito. Nel bergamasco e nel bresciano ci sono 7000 aziende che continuano a lavorare con l'autocertificazione in deroga, le prefetture non possono controllare tutto. Si lavora in sicurezza lì? Penso che si stia scherzando col fuoco", aggiunge.