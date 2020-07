Cecchi Paone vs Cateno De Luca: "Delirio narcisista"

"Mi devo dissociare a nome di tutti i cittadini italiani che credono nella Costituzione e nell'ordinamento della Repubblica, dalle cose gravissime che sono state dette dal sindaco contro la Costituzione, l'ordinamento e i diversi livelli di gerarchia". Alessandro Cecchi Paone nel corso di 'Mattino Cinque' attacca in diretta il sindaco di Messina Cateno De Luca per le sue parole contro il governo e il ministro dell'Interno.

"Si tolga quel tricolore, non è una sciarpa", continua l'opinionista, "non c'è sindaco che si possa permettere, nel suo delirio di narcisismo, di dire che è più importante del Consiglio di Stato". "Stia zitto lei, non ha idea di quello che dice", la replica del sindaco.