M5S: "Meloni e Salvini pericolosi bugiardi"

“Siamo di fronte ad una destra pericolosa che, appena terminato l'Eurogruppo, è partita all'attacco propagandando fake news: Salvini e Meloni sono degli irresponsabili. E' nostro obbligo reagire a questi bugiardi di professione che fanno soltanto del male al Paese”. Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati del M5s in Commissione Politiche Ue.

“Sul fondo Salva Stati si dicono tante menzogne. L'Italia non ha attivato il Mes che è uno strumento che già esiste dal 2012 e per accedervi si deve attivare tramite mandato parlamentare, ma finché ci sarà il M5s al governo non si corre questo rischio: il Mes apre una linea di credito per i vari Paesi e noi una linea di credito garantita dal Mes non la voteremo.

"Inoltre, nell'accordo siglato all'Eurogruppo è previsto un programma di 100miliardi per affrontare la disoccupazione, un intervento di 200miliardi della Bei a tutela delle imprese e, soprattutto, un nuovo strumento voluto fortemente da Francia e Italia: un fondo per la ripresa con finanziamenti a programmi progettati per rilanciare l'economia in linea con le priorità europee e garantire la solidarietà dell'Ue con gli Stati membri più colpiti. Siamo anche fiduciosi che al Consiglio europeo riusciremo a vincere le ultime resistenze sullo strumento del Recovery Fund. Eravamo, e siamo, convinti che gli eurobond siano una soluzione da adottare”, conclude la nota.