Meloni: "Mille parlamentari a casa, fanno poco o niente"

Fotogramma

"Questo governo si è circondato di 117 persone in varie task force, organismi... Ma noi abbiamo mille parlamentari che stanno fermi e si riuniscono, se va bene, una volta alla settimana, almeno questo sta accadendo alla Camera... Noi abbiamo sempre detto 'fateci lavorare' e invece si sta facendo poco e niente. Teniamo a casa mille persone che gli italiani pagano profumatamente e poi il governo prende 117 persone non si sa per fare cosa... A me pare tutto molto confuso''. Lo ha detto a Tg2 Post Giorgia Meloni.