Mastella: "M5S incapaci, ideologicamente perversi"

Fotogramma

“Per fortuna, dopo questo drammatico terremoto virale, anche la politica manderà al diavolo incompetenti ed incapaci. I 5 Stelle sono tra questi. Oggi, che tutti aspettiamo il vaccino che possa evitare il prosieguo di infelicità e morte, loro hanno preso voti e candidato assertori del No Vax. Incredibile! Ora, altro capolavoro, sono ostinati a dire no al Mes, strumento finanziario con cui, a tasso zero, garantito dalla Bce, possiamo recuperare 35 miliardi per strutture sanitarie. E noi al Sud, che pure stiamo reggendo, ne abbiamo estremo ed urgente bisogno". Lo dichiara il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

"Questi 5 Stelle restano ideologicamente perversi. Finanche Grillo ha preso le distanze. Il nigno di Pomigliano, poi, mostra muscoli che non ha, fa capricci, ma così ammazza il Paese. Minaccia la crisi di Governo? Ci provi. Se così fosse, si faccia un Governo di emergenza e poi si vada al voto. È stato apprezzabile Berlusconi -sottolinea- che ha effettuato al riguardo un generoso distanziamento politico anche dai suoi alleati. Lodevole anche la presa di posizione del Pd”.