Conte a G7: "Bene sospensione debito Paesi più poveri"

(Afp)

Si è svolto oggi in video conferenza il secondo Vertice straordinario del G7 sul Coronavirus. Il dibattito fra i leader si è concentrato sul coordinamento delle misure sanitarie ed economiche per fronteggiare la pandemia e sul sostegno ai Paesi più poveri.

Al vertice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha sottolineato in particolare l’importanza dei risultati raggiunti in ambito G7 e G20 per la sospensione del debito dei Paesi più poveri.