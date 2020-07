Coronavirus, Sala: "Le 4 D della Regione sono uno slogan"

(Fotogramma)

"Io non sono contrario a ipotizzare riaperture graduali ma bisogna pianificarle. Ho passato la mia vita a costruire le cose che ho fatto pianificando e non me la sono mai cavata con uno slogan: le 4 D di Regione sono uno slogan". Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo video quotidiano in cui si chiede cosa sia "improvvisamente successo" alla Regione Lombardia ieri. "La mia idea è che Salvini ieri ha detto 'gli italiani sono stufi di stare in casa' e Regione Lombardia ha eseguito".

Quanto alla ripartenza, "vorrei rivolgere a Regione quattro domande sulle 4 D. "Distanza: come faremo con Atm o Trenord a garantire la distanza? Dispositivi: verranno forniti o vanno bene anche le sciarpe? Inizia a fare caldo. Digitale e Smartworking: è stato fatto un tavolo con gli imprenditori per capire chi sta a casa e chi va al lavoro? Diagnosi: le altre regioni sono partite con i test sierologici che danno la patente di immunità. In Lombardia no. Quanti milanesi potranno usufruire del test prima di tornare al lavoro, entro il 4 maggio?".