D'Incà: "Bonomi su politica? Parole che non avrei usato"

Fotogramma

"Se io fossi stato il presidente di Confindustria appena nominato, non avrei utilizzato quelle parole. Io ho partecipato agli incontri con la Confindustria e le parti sociali fino alle 8,30 del mattino. Abbiamo sempre contribuito, come governo, a cercare delle soluzioni per poter essere pronti alla ripartenza industriale". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ospite di Rainews 24 commentando le affermazioni del presidente designato della Confindustria Carlo Bonomi, che ieri ha parlato di una "politica smarrita che non ha idea della strada che deve percorrere il nostro Paese".

In ogni caso, continua il ministro, "faccio gli auguri al presidente Bonomi di cui conosco la grande capacità lavorativa e sono sicuro che sarà una forza trainante per l'Italia, per tutto il sistema industriale".

"Noi come governo abbiamo sempre lavorato pensando alla ripartenza economica, con la massima prudenza e con la massima precauzione. Ricordo che il Covid è ancora presente e abbiamo ancora migliaia di casi ogni giorno con centinaia di persone che muoiono", ha poi aggiunto il ministro, rispondendo indirettamente alle affermazioni del presidente designato della Confindustria.