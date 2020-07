Meloni al M5S: "No al Mes, votate insieme a noi"

(Fotogramma)

"Tutto ci spinge verso l'attivazione del Fondo salva Stati, è una trappola per topi. L'Europa dall'inizio di questa pandemia sta facendo di tutto per spingerci in un angolo". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intervenendo alla Camera.

"Il Consiglio europeo - ha lamentato Meloni - ha deciso sì al Mes, no agli eurobond. Il Fondo salva Stati è una trappola per topi anche nella sua versione cosiddetta light, perché i prestiti hanno sempre delle condizioni e infatti il direttore del Fondo salva Stati, qualche giorno fa, ci ha chiarito senza mezzi termini che le condizioni light valgono fino alla fine dell'emergenza e che per loro l'emergenza finisce tra un anno. Pensiamo di restituire 36 miliardi di euro in un anno?".

"Abbiamo presentato un ordine del giorno sul quale non c'è possibilità di giocare - ha scandito - o sì o no, l'Italia non attivi in nessun caso il Fondo salva stati. Vorrei che lo decidesse questo Parlamento".

"Sono disponibile - ha aggiunto - a ritirare la mia firma a questo ordine del giorno, sono disponibile a far sì che la prima firma sia di un collega del Movimento 5 stelle: dovreste votare compatti insieme a noi, perché c'è un momento in cui la storia chiama, molti di voi si sono candidati perché volevano fare la differenza, perché volevano fare la storia, perché volevano salvare l'Italia. Questo è il momento in cui potete farlo, perché c'è un giorno in cui veniamo messi di fronte ad un bivio e dobbiamo decidere con la nostra coscienza da parte che vogliamo stare. Noi - ha concluso Meloni - staremo dalla parte di chi non vuole svendere l'Italia, speriamo che stiate con noi".