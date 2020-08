Casellati dà mandato di sgombrare Senato, Lega si rifiuta

Fotogramma

Al termine della capigruppo, la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha dato mandato ai questori di sgombrare l’aula ma i senatori della Lega si sono rifiutati di uscire. Dopo che i questori hanno chiesto ai senatori di lasciare l'aula, tutti i parlamentari presenti sono usciti tranne quelli della Lega. "Vogliono stare qui fino a domani mattina alle 7, non hanno alcun rispetto per i dipendenti", si riferisce in ambienti parlamentari della maggioranza.

Anche alla Camera presidio leghista. "Aula chiusa. 30 parlamentari Lega sono rimasti dentro a presidiare e ci rimarranno tutta notte. Io domani aspetto Giuseppi per dirgli qualcosa...". Lo scrive su Twitter il deputato leghista, Claudio Borghi, tra i parlamentari che stanno presidiando Montecitorio.