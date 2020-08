Coronavirus, le misure per Montecitorio

(Fotogramma)

Seguendo le indicazioni del Collegio dei Questori e nel rispetto delle prescrizioni sanitarie è stato deciso di organizzare i lavori di Aula contenendoli in un arco temporale di massimo tre ore consecutive con votazioni. Si procederebbe successivamente alla sanificazione per poi poter riavviare l'attività in Aula. E' quanto emerge dalla riunione dei capigruppo della Camera. Sarà, inoltre, avviato l'allestimento di altre sale per consentire a tutti e 630 deputati di votare alla Camera, anche in spazi diversi dall'aula. Da domani attivate tribune per un totale di 509 posti in aula da cui è possibile votare e intervenire. In caso di presenza di un numero superiore di deputati sarà decisa in capigruppo una modalità diversa di votazione, eventualmente dunque con appello nominale. Di seguito ecco il calendario dei prossimi giorni secondo quanto emerge dalla riunione dei capigruppo alla Camera. Martedì 5/5 dalle 16, seguito esame decreto COVID, con prosecuzione mercoledì e giovedì. Mercoledì ore 16 informativa Provenzano. Giovedì ore 12, informativa Franceschini. A seguire dopo il decreto ci sarà in calendario mozione delle opposizioni sulle libertà costituzionali.