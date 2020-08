Bill Gates chiama Conte: "Insieme per lotta contro il virus"

Foto Fotogramma

Il premier Giuseppe Conte ha ricevuto questo pomeriggio una telefonata da Bill Gates. Al centro del colloquio, a quanto si apprende, la "promozione della cooperazione globale nella lotta al Coronavirus di cui la 'Pledging Conference' del prossimo 4 maggio promossa dalla Commissione Europea -di cui l’Italia è co-host- rappresenta un primo importante step". Nel corso della conversazione, Gates "ha riconosciuto l’impegno assicurato dall’Italia, negli anni, al contrasto alle pandemie e al sostegno della ricerca scientifica finalizzata ai vaccini".

In particolare, Conte "ha ribadito l’intenzione italiana di tenere ben in evidenza queste tematiche nell’agenda del G20 del 2021, di cui il nostro Paese assicurerà la Presidenza, elemento questo fortemente sostenuto da Bill Gates anche nella prospettiva di fornire adeguata tutela a quei Paesi in via di sviluppo che dovessero risultare colpiti dalla pandemia e meno attrezzati a farvi fronte".

Conte e Gates si sono congedati "impegnando a tenersi in stretto contatto nel corso delle prossime settimane". Il presidente del Consiglio ha invitato Bill Gates a Roma "non appena le condizioni lo consentiranno".