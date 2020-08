Crimi: "Discorso Renzi qualunquista e fuori luogo"

(Fotogramma)

Da Matteo Renzi, in Senato, "un discorso qualunquista" e "fuori luogo dopo tutti gli sforzi del Governo". Così il capo politico del M5S Vito Crimi, su Rai Radio 1, nella giornata del primo maggio. Governo poco coraggioso? "Se avessimo dovuto seguire l'apri tutto e chiudi tutto fatto a giorni alterni da Matteo Salvini dall'alto del suo gradimento e da Matteo Renzi dal basso del suo gradimento oggi forse avremmo un'azione schizofrenico. Invece Conte ha agito con razionalità e proporzionalità".

Capitolo Dpcm: "Se si chiede di riaprire tutto lunedì come si fa a passare dal Parlamento? Certe decisioni vengono prese per essere immediatamente esecutive. Dal Parlamento passano le misure che riguardano lo sviluppo, il rilancio" e "il Parlamento italiano, tra i parlamenti europei è quello che sta lavorando di più in questo momento".