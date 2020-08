Crimi: "Commissariare Lombardia? Valuteremo dopo emergenza"

Fotogramma

In Lombardia la sanità andrebbe commissariata? "In questo momento non è il caso di parlare di un'azione di questo tipo. Ma la sanità in Lombardia è stata sempre una spina nel fianco, sono state arrestate diverse persone. O cambiano modalità di gestione o altrimenti qualche intervento bisogna farlo". Così Vito Crimi, capo politico del M5S, in un'intervista a 'Circo Massimo' su Radio Capital. Per quanto riguarda un eventuale commissariamento "valuteremo" in un secondo momento, "adesso superiamo l'emergenza, che è la cosa più importante. Stiamo cercando di collaborare il più possibile anche con la sanità lombarda", aggiunge.