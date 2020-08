Fase 2, al via alla Camera esame dl Liquidità

Immagine di repertorio (Fotogramma)

E' iniziato in aula alla Camera la conversione in legge del decreto liquidità. Il provvedimento approvato dal Cdm lo scorso 8 aprile, contiene le "misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali".

I relatori per la commissione Finanze Gian Mario Fragomeli (Pd) e per la commissione Attività Produttive Luca Carabetta (M5s), stanno illustrando il contenuto del decreto in aula.