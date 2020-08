Vauro: "Salvini salti voto e vada a processo, o al Papeete con due mojito"

Fotogramma

Salvini a processo, imputato di sequestro di persona per il caso Open Arms per i migranti trattenuti a bordo della nave militare Gregoretti: vigilia del voto del Senato. La discussione non è ancora chiusa. "Che Salvini per un reato come il sequestro di persona non vada a processo mi sembra assurdo. Vada! E salti il voto alle Camere come mi sembrava avere inteso volesse fare". Lo dice all'Adnkronos il vignettista Vauro Senesi ironizzando: "Adesso riaprono anche gli stabilimenti balneari. Corra al Papeete, si faccia due mojito e vediamo come va".

L'ex grillino Mario Giarrusso non esclude un voto per salvare l'ex ministro dell'Interno: "Lo ha già salvato una volta - risponde il vignettista - Non mi stupirei lo facesse una seconda". Alessandra Riccardi dell'M5s afferma che 'la discussione è ancora aperta': "Ognuno cerca la sua visibilità e il prossimo approdo o salvagente. Per Giarrusso o la signorina saranno sicuramente Salvini". Ma "non capisco - prosegue Vauro - perché in questo paese quando un politico è indiziato di reato sembra che andare a processo sia come andare al rogo. Gli scandali sono altri: persone in carcere da anni in attesa di essere processate; stragi rimaste senza verità. Dovrei scandalizzarmi se Salvini potrebbe essere processato? I pesi e le misure sono saltati. E' saltata la bilancia, che è il simbolo della giustizia". Infine, sul timore dell'ex ministro dell'Interno di un giudizio precostituito nei suoi confronti dopo le intercettazioni sulla chat dell'ex consigliere del Csm Palamara, Vauro conclude: "Non entro nel merito. Non ho gli strumenti, mi manca il contesto. Ma la storia delle toghe rosse è stra-masticata. Salvini ha Morisi, ha la Bestia (strumento che sarebbe in grado di monitorare e analizzare gli umori degli utenti social - ndr). Li paghi un po' di più visto che i 49 mln dovrà restituirli in 80 anni. Dica a Morisi di inventarsi altro o assuma qualcuno con più fantasia".