Roma, manifestanti verso Palazzo Chigi: respinti

Foto Adnkronos

Circa 200 manifestanti hanno tentato poco fa di andare da piazza Venezia verso palazzo Chigi. Il gruppo è stato allontanato dalle forze dell'ordine che impediscono l'accesso alla zona. Secondo quanto si apprende si tratterebbe di manifestanti che farebbero capo al gruppo Facebook Marcia su Roma.

Alcune decine di manifestanti si sono riuniti questa mattina a piazza del popolo per un manifestazione contro le politiche monetarie europee. In piazza, tra gli altri, gli aderenti a Vox Italia e ad altre formazioni che chiedono l’Italexit, come si legge in un cartello affisso sul muro sotto il Pincio. Distanze di sicurezza rispettate tra i manifestanti, pochi senza mascherina.