Mes, Conte: "Decideremo con il Parlamento"

"Chiederemo di partecipare al progetto Sure, dove ci verranno destinati una ventina di miliardi da destinare agli ammortizzatori sociali. Parteciperemo al progetto Bei. Per quanto riguarda il Mes, sono abbastanza testardo e non cambio idea dall'oggi al domani: quando avremo tutti i regolamenti li studierò e li porterò in parlamento. E con il Parlamento decideremo". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde così ad una domanda sul Mes. "Siccome sembrano soldi regalati, ricordiamo a tutti quanti che è un prestito. Quando c'è un prestito, molto dipende da utilità e convenienza, dalle condizioni che vengono fatte", aggiunge il premier.