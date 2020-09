Regionali, centrodestra alla prova delle candidature

Fotogramma

Si avvicina il chiarimento nel centrodestra sulle regionali. Il vertice dei leader annunciato per oggi, al massimo entro domani, dovrebbe tenersi in serata, non più alle 19, come previsto in un primo momento, ma alle 20.30. Lo slittamento, raccontano fonti parlamentari, è dovuto al fatto che si attende il rientro nella Capitale di Matteo Salvini, impegnato oggi in uno dei suoi tour estivi in Abruzzo. Ancora non si conosce la location.

Sul tavolo soprattutto i casi di Campania e Puglia, dove Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni rivendicano, rispettivamente, la candidatura a governatore di Stefano Caldoro e Raffaele Fitto, mentre la Lega spinge per altri nomi.