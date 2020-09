Sondaggio: quanti voti prende Conte?

(Fotogramma)

Quanti voti raccoglierebbe oggi un'eventuale lista guidata da Giuseppe Conte? Secondo i dati tratti dall’Osservatorio Politico Nazionale realizzato dall'Istituto Ixè per Cartabianca sulle intenzioni di voto degli italiani, i consensi sarebbero pari al 12%, "provenienti prevalentemente dal M5S e dal centrosinistra, ma con una buona capacità di attrarre voti anche dal centrodestra e dall'area dell'astensione".

"Questo potenziale - rileva Istituto Ixè - si accompagna ad una piccola, ma ormai confermata da circa un mese, erosione del gradimento del Governo (55%), che sconta il relativo aumento delle critiche sulla gestione della pandemia: il 61% giudica positivo l'operato del Governo nell'emergenza, ma tale quota un mese fa raggiungeva il 71%".

Più in generale, le intenzioni di voto di questa settimana fotografano una sostanziale stabilità dei rapporti tra area di governo ed opposizione di centrodestra. La Lega perde lo 0,3% nelle intenzioni di voto e scende al 25%. Il Partito Democratico guadagna lo 0,5% e arriva al 21,4%. Scende il Movimento 5 Stelle, che cede lo 0,3% e vale il 17,2%. Passo avanti di Fratelli d'Italia che cresce dello 0,1% e si attesta al 14,4%. Forza Italia guadagna lo 0,2% e arriva al 7,6%. Europa Verde è al 2,3% (-0,1%), mentre La Sinistra è al 2% (-0,4%). Sale Italia Viva fino all'1,9% (+0,4%) e scavalca +Europa (1,7%), che precede Azione (1,5%).

Quanto all'app Immuni, l'introduzione dell'applicazione per il tracciamento dei contagi divide gli italiani: il 52% dichiara di non avere alcuna intenzione di scaricarla.

Guardando alle vacanze, alle soglie dell'estate gli effetti sul turismo della pandemia sono tangibili, osserva l'Istituto Ixè: solo un terzo degli italiani, al momento, manifesta l'intenzione di andare in vacanza, mentre la metà ha già la certezza di non partire e il 17% non sa ancora cosa farà.