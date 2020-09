Carfagna a Sgarbi: "Metta mascherina, rispetti i colleghi"

Nuovo scontro tra Vittorio Sgarbi, contrario ad indossare la mascherina in Aula, e la presidenza della Camera, che lo ha richiamato a farlo correttamente. "Non è che ci sono 629 imbecilli e una persona saggia, è una questione di rispetto per i colleghi", ha sottolineato la vicepresidente Mara Carfagna, presidente di turno dell'Assemblea. Dopo due richiami e l'intervento dei deputati questori, la situazione è tornata alla calma.