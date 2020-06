Fotogramma

"Conosco sia Grillo che Alessandro Di Battista dall'inizio della nostra inizio avventura, siamo tutti dalla stessa parte". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a L'Aria che tira. Entrambi "hanno solo soltanto energie positive", ha aggiunto, sottolineando come "mai come in questo momento serve essere uniti e non divisi".