Molinari (Lega): "Aula ormai è palco per one man show Conte"

Foto Fotogramma

"Ho perso il conto di quante volte quest'Aula è diventata una sorta di palcoscenico per il one man show di Conte. La diretta tv una volta veniva chiesta dalle opposizioni, ora dalla maggioranza per appagare l'ego del premier, estromettendo tutti noi da qualsiasi decisione". Lo ha detto in Aula, durante l'informativa del premier Conte, il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari.

"Se davvero c'è incertezza sulla adesione al Mes, perché il Pd sta portando avanti in tutta Italia atti di indirizzo che ipotizzano come spendere i soldi del Mes? Credo che la decisione di accedere a quei fondi sia già stata presa", ha aggiunto Molinari.