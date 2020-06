Salvini: "Altri sbarchi, non vedo l'ora di tornare al governo"

Foto Ipa/Fotogramma

"Da ex ministro ancora nelle ultime ore ci sono stati altri 250 sbarchi. Non vedo l'ora di tornare al governo". Lo ha detto il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno Matteo Salvini oggi a Lerici in conclusione del suo tour in Liguria, salutando i militanti al gazebo del Carroccio.

"Genova e la Liguria sono un esempio per tutta Italia e tutto il mondo. Si è costruito il ponte e per arrivare da Genova a Lerici un'odissea. E oggi il ministro dei trasporti è in Liguria ma sapete dove? A Imperia, a inaugurare una pista ciclabile", ha detto Salvini in riferimento al traffico e alle code dovute a cantieri e restringimenti sulle autostrade liguri per lavori di messa in sicurezza e monitoraggi.